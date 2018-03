« Trump n’agit pas comme un économiste qui donne des leçons et se trompe »

Jean-Claude Volot, Président de Dedienne Aerospace, qui revient de l’Ohio aux États-Unis : « Ils apprécient Trump. J’ai essayé de me prêter au jeu de trouver des critiques de Trump parmi tous les acteurs économiques que j’ai rencontrés, j’en ai pas trouvé 1. Il incarne vraiment pour eux un renouveau notamment industriel américain. C’est clair (…) Trump est un chef d’entreprise. Il ne réagit pas comme un politique ni comme un économiste intellectuel comme on en attend qu’il donne des leçons à tout le monde et qui finalement au bout du compte se trompe tout le temps. Il réagit comme un chef d’entreprise et agit comme un chef d’entreprise, avec des arguments de négociation. Il va dans le domaine du bluff, souvent, pour obtenir d’autres choses (…) très peu d’Américains critiquent Trump sur [le protectionnisme] hormis certains intellectuels économistes qui n’ont jamais été aux manœuvres et qui n’ont jamais été responsables de comptes d’exploitation ».

Source : BFM Business, 5 mars 1018, 19h22