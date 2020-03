André Bercoff fait le bilan du mandat de Trump

Élu depuis plus de trois ans, président des Etats-Unis , Donald Trump est continuellement critiqué par ses détracteurs et tout a été tenté contre lui. Les élections présidentielles américaines auront lieu en novembre prochain et le parti démocrate est sur le point de désigner le candidat qui doit affronter Donald Trump. Ce dernier est au plus haut dans les sondages malgré la guerre menée contre lui. Richard Haddad reçoit André Bercoff, le seul journaliste français à avoir rencontré Donald Trump, afin de faire le bilan de ce mandat qui a divisé l’Amérique en deux !

Source : TV Libertés