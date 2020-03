Bistro Libertés : Bigard met le paquet sur TV Libertés (ENTRETIEN)

Martial Bild et les sociétaires reçoivent l’humoriste Jean-Marie Bigard, soutien de Marcel Campion dans la course à la mairie de Paris. Au programme des débats :

Élections municipales : la grande foire de Paris ?

À trois semaines du premier tour des municipales à Paris, les listes se multiplient dans les arrondissements de la Capitale. Dati, Buzyn, Federbusch, Campion et dans une moindre mesure Villani et Belliard sont en ordre de bataille pour “renverser” la reine Hidalgo. Dans cette grande foire de Paris, l’objectif est-il possible ?

Dans la France de 2020, l’humour impossible ?

Les réseaux sociaux expriment la crispation de la société autour de la transgression et du politiquement incorrect. Les libertés d’opinion et d’expression plient sous le poids des polémiques, des procès, des dénonciations et des signalements. Dans ce contexte, l’humour va-t-il devenir impossible ?