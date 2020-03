Pourquoi les États-Unis doivent leur indépendance à la France (La Petite Histoire)

On nous le répète assez souvent, jusqu’à la nausée : les Américains nous ont “libéré” en 1944. Voire même, pour les plus optimistes, en 1917 ! Au-delà du fait que ces affirmations restent fortement à nuancer, surtout pour la seconde, nos amis d’outre-Atlantique oublient trop souvent qu’ils doivent leur propre indépendance à la France. En effet, à Yorktown en 1781, sans l’aide du corps expéditionnaire de Rochambeau et l’intervention décisive de la marine royale, rien n’aurait été possible, et les États-Unis auraient sans nul doute eu une histoire bien différente…

Source : TV Libertés