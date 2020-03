Deuxième partie de l’émission “Face à l’info” (CNEWS) du 5 mars 2020 :

“Si l’Europe ne renonce pas à ses principes humanitaires, et ne s’aligne pas sur les politiques de la Pologne et de la Hongrie, c’est-à-dire qu’elle refuse tout migrant, et en particulier tout migrant musulman, je pense que c’est une catastrophe pour elle. L’Europe est au bord du collapsus et de la désagrégation. Je pense que les peuples l’ont compris, les dirigeants européens pas encore…” Éric Zemmour