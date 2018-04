L’extrémiste féministe Caroline de Haas déjà de retour dans les merdias

La diète merdiatique n’aura malheureusement duré que quelques semaines pour cette businesswoman du féminisme et de la persécution connue pour ses propos délirants sur les hommes. La voilà qui vient de lancer le Groupe F, une “agence non gouvernementale de lutte contre les violences faites aux femmes” (rien que ça, on parie combien que ce bidule fonctionnera grâce à des subventions publiques. Bravo Caroline, le créneau est porteur !) et qui déblatère sur le plateau de “Quotidien” :