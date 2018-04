Sahara occidental : « Les Algériens sont en train de jouer avec le feu dans cette région »

Alors qu’une escalade militaire est en cours au Sud du Maroc, le journaliste et politologue Mustapha Tossa revient sur le rôle de l’Algérie dans l’histoire du conflit qui perdure dans le Sahara occidental. Il s’inquiète des liens que peuvent avoir les groupes terroristes de la région avec le front Polisario, suite à son incursion territoriale au Maroc et plaide pour une solution diplomatique avec l’Europe, les Etats-Unis et la Russie :

Source : RT, vendredi 6 avril 2018