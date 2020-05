“Crispations dans les quartiers sensibles.” C’est beau non ? 🥰🎶

Le Figaro se sent l’âme poétique pour éviter de dire que des bandes de racailles font la loi et se moquent confinement. pic.twitter.com/dqjyWVa3ZR

— Damien Rieu (@DamienRieu) May 6, 2020