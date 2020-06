Bruno Gollnisch : “Je vous donne la liste des mensonges d’État des États-Unis et de la France !” (VIDÉO)

Plus libre que jamais, le leader historique de la droite nationale, Bruno Gollnisch, fait le procès des lois liberticides qui étranglent les droits d’expression et d’opinion de Pleven à Avia en passant par Gayssot et Perben. Sans mâcher ses mots, il affirme que les “fake news” qui ont de vraies conséquences sont d’origine étatique ou gouvernementale. Le brillant universitaire resurgit quand il s’agit de donner l’incroyable liste des six mensonges des États-Unis pour entrer 6 fois en guerre ! Un entretien sans langue de bois… revigorant !

Source : TV Libertés