Alors que la proportion de Noirs pro-Trump a doublé en un an (29% contre 15%), Candace Owens s’en prend à une raciste anti-Blancs du New York Times

Présentatrice : « Que pensez-vous du sondage qui vient de sortir ? Je vous ai vue tweeter ces chiffres, un sondage Rasmussen qui montre que la popularité de Trump auprès des Noirs Américains a gagné plus de 10 points. Pourquoi ce changement ? »

Candace Owens : « Ça m’a rendue si heureuse les gars, j’ai ressenti cela comme une douce revanche sur mes détracteurs car j’ai été tellement critiquée par les médias gauchistes. Vous savez que je me suis assise de nombreuses fois à vos côtés, et que je vous ai dit que les Noirs quittaient massivement le Parti Démocrate (“Black Exit”). Je le sens sur le terrain, je travaille 6 jours sur 7 à travers le pays et j’entends ce que disent les gens, ils en ont marre des mensonges des Démocrates. Ils en ont marre qu’on leur répète qu’il y a du racisme partout, vous savez, la Politique de la Peur. On a fini par se réveiller et constater qu’il y a tant à gagner en changeant notre façon de voir et en nous débarrassant de nos chaînes mentales. »

Présentateur : « Candace, évoquons la nouvelle recrue éditoriale du New York Times (Sarah Jeong), était-ce utile qu’elle envoie des tweets anti-police et anti-hommes ? Qu’en pensez-vous ? Et où cela nous mène-t-il ? »

Candace Owens : « Rien d’étonnant, on parle du New York Times, c’est le job qui lui convient, en tout cas c’est ce qu’elle croit. C’est une gauchiste. Ils veulent l’anarchie, pas de frontières, ils détestent les gardes-frontières, ils détestent les hommes, ils détestent Trump. C’est une plateforme de haine. Le fait qu’ils ne l’aient pas licenciée en dit long, ça en dit long sur leur position, et la direction qu’ils ont choisie. Vous en parliez plus tôt, c’est une extrême gauche qui est en train d’émerger. Cela ne m’a pas plu, mais cela ne m’a pas surprise non plus. »

Présentatrice : « C’est horrible de voir les si nombreux tweets qu’elle a postés sur toutes les personnes qu’elle déteste. Le fait qu’elle ait été promue au poste d’éditorialiste du New York Times … Regardez ce qu’ils écrivent pour la défendre : “Sa qualité de journaliste et le fait qu’elle soit une jeune femme asiatique l’ont rendue sujette à un fréquent harcèlement en ligne, et pendant un certain temps, elle a répondu à ce harcèlement en imitant la rhétorique de ses harceleurs. Elle le regrette et le New York Times n’approuve pas ses propos”. Donc, ils soutiennent cette femme. Je vous pose la question, car vous parlez toujours de cela … Le racisme reste-il du racisme peu importe ton passé et ta couleur de peau ? »

Candace Owens : « Absolument, et tout ce qu’elle a dit est réellement raciste, et comme je l’ai dit, ils ne l’ont pas licenciée. Mais inversons les rôles, Abby … Imaginez que vous ayez tweeté cela, que vous ayez tweeté toutes ces obscénités sur diverses personnes … »

Présentatrice : « Je ne serais plus là. »

Candace Owens : « Que vous serait-il arrivée ? Vous ne seriez pas assise ici, vous n’auriez pas fait 1 jour de plus ici, ils vous auraient licenciée IMMÉDIATEMENT. Et pourtant, ils l’ont plus ou moins récompensée. Ils l’ont promue grâce à ses tweets. C’est dégoûtant. On a du mal à regarder ce deux poids deux mesures, mais on y est, et en fin de compte ça leur nuira plus que ça ne les aide donc il faut avoir une vision globale. »

Présentateur : « C’est la logique de la politique identitaire, ils veulent la défendre parce qu’elle remplit toutes les cases à défendre. N’est-ce pas ? »

Candace Owens : « Exact. Vous pouvez toujours haïr les Blancs et vous en sortir dans ce pays, c’est la plateforme que les gauchistes ont construite et assument FIÈREMENT. Vous savez, ils considèrent les Blancs comme lamentables, ils aiment le racisme et la séparation (raciale), et elle remplit toutes les cases. »

Présentatrice : « Candace, y a-t-il un deux poids deux mesures ? Car vous avez fait l’objet de harcèlement en ligne, et vous ne faites pas cela. »

Candace Owens : « Oui, exactement. Si vous êtes Noir et Conservateur, vous pouvez être aussi raciste que vous le voulez envers les Noirs Conservateurs, vous savez ? Je reçois des obscénités tous les jours sur Twitter, parfois même de Jake Tapper de l’autre chaîne (CNN). Il faut s’y attendre quand on est Noir, Conservateur, qu’on soutient ce président et qu’on aime ce pays, et je fais les deux.

Présentateurs : « Heureuse de vous avoir reçue dans cette émission, merci Candace. »

Source : Fox News, 4 août 2018