Charlotte d'Ornellas :

– On vous sent inquiet pour le monde occidental…

Cardinal Sarah :

-…vous êtes envahis, par d’autres cultures, d’autres peuples, qui vont progressivement vous dominer en nombre et changer totalement votre culture, vos convictions, vos valeurs. pic.twitter.com/DYLo3if6ru

— David dobsky (@dobsky33) 30 juillet 2019