Depuis 40 ans des tribunaux administratifs accompagnent favorablement les revendications des islamistes, et le phénomène s’accélère : démonstration

1️⃣Depuis 40 ans des tribunaux administratifs accompagnent favorablement les revendications des islamistes. Ces derniers ont compris l'intérêt de ces juridictions dans le bras de fer engagé contre l'Etat et les municipalités. Ce thread liste quelques exemples parmi tant d'autres⤵️ pic.twitter.com/fiYw6REH6N

2️⃣Des jugements favorables à l'islamisme concernent le hijab à l'Ecole et en milieu sportif, le commerce halal, la construction des mosquées-cathédrales et des écoles islamistes, les repas halal dans les cantines scolaires et les prisons, la réouverture des mosquées radicales⤵️ pic.twitter.com/rTnXnroMyF

— LOUIZI Mohamed (Unique compte officiel) (@MohamedLOUIZI) August 6, 2022