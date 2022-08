L’immigration comme cause massive de la délinquance : Gérald Darmanin a-t-il changé

Gérald Darmanin le 3 août dans Le Figaro :

“Aujourd’hui, les étrangers représentent 7 % de la population française et commettent 19 % des actes de délinquance. Refuser de le voir, ce serait nier le réel. Mais il serait faux de réduire la délinquance aux étrangers. Nous devons avoir davantage de fermeté lorsqu’on constate que, à Lyon et à Paris, respectivement 39 % et 48 % des actes de délinquance sont le fait d’étrangers, souvent des multirécidivistes qui n’ont rien à faire sur notre sol et que je vais m’employer à expulser.”

Le 28 juillet 2020, Gérald Darmanin se disait à « 100.000 lieues » de faire « le lien entre immigration et insécurité » :