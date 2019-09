Franciser les immigrants au Québec, la solution ? Mathieu Bock-Côté vs Beryl Wajsman (DÉBAT)

“L’anglicisation de Montréal est une réalité et elle passe essentiellement par l’immigration. Donc si on ne francise pas l’immigration, on perd Montréal !” (Mathieu Bock-Côté)

Source : TVA