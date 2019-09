Xavier Moreau : “Mes réponses aux attaques contre Vladimir Poutine” (VIDÉO)

pécialiste de la Russie et consultant, Xavier Moreau répond aux attaques contre Vladimir Poutine, que le quotidien d’extrême-gauche Libération a qualifié “d’ennemi déclaré de la France” ! Avec la fougue qu’on lui connait et jamais à court d’arguments, Xavier Moreau réfute point par point les accusations de répression de l’opposition libérale, et de politique internationale agressive de la part de Moscou. Il revient sur les sanctions européennes qui ont des conséquences sur la vie du peuple russe. Il répond aussi à l’éventualité d’un G7 américain en 2020 marqué par le retour de la Russie à la table des discussions. Un entretien à l’opposé de l’opinion “dominante” et du prêt à penser :

Source : TV Libertés