Salvini à propos de Juncker l’alcoolique : “Je ne parle qu’avec des gens sobres”

Le ton monte doucement mais sûrement entre l’Italie et l’Union européenne. Ou plus exactement, entre Matteo Salvini et Jean-Claude Juncker. Lundi 1er octobre, après un nouvel avertissement à l’Italie, qui avait décidé de présenter un déficit hors des règles édictées par l’UE, le président de la Commission européenne a été sévèrement attaqué par le toujours très tenace vice-président du conseil italien, mardi.

« Je ne parle qu’avec des gens sobres qui ne font pas de comparaisons qui ne tiennent pas la route », a lancé Matteo Salvini à l’adresse de Jean-Claude Juncker sur une chaîne de télévision italienne. « Il devrait boire deux verres d’eau avant d’ouvrir la bouche, et arrêter de répandre des menaces non-existantes », a encore ajouté le ministre de l’Intérieur, alors que Jean-Claude Juncker avait craint, la veille, qu’ « après avoir géré la très difficile crise grecque, nous nous retrouvions dans une nouvelle crise, cette fois-ci en Italie ».