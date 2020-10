États-Unis : au moins 350 000 morts dans 41 États pourront voter cette année à l’élection présidentielle

rapporte Valeurs Actuelles :

« Des dizaines de milliers de cas de fraude électorale, des centaines de milliers d’électeurs décédés… Un rapport de la Public Interest Legal Foundation, une association américaine à but non lucratif, lève le voile sur le système de vote américain, mettant en évidences des risques de fraude pour les prochains scrutins, dont la présidentielle à venir.

350 000 électeurs morts dans 41 Etats

D’après le média américain The Daily Signal, la fondation a découvert plus de 140 000 cas potentiels de fraude électorale lors de scrutins organisés aux Etats-Unis entre 2016 et 2018. Parmi ces cas, des personnes votant dans plusieurs Etats – une pratique illégale -, ou des électeurs votant pour d’autres alors que ceux-ci sont décédés.

En compilant différentes données, la Public Interest Legal Foundation estime avoir constitué « la meilleure plate-forme jamais construite pour analyser la santé des listes électorales et répertorier les vulnérabilités potentielles de fraude électorale ». L’organisme a finalement décelé que, dans 41 Etats du pays, 349 773 inscrits décédés se trouvent toujours sur les listes électorales. Cinq Etats (le Michigan, la Floride, New York, le Texas et la Californie) rassemblement à eux seuls 51% de ces électeurs décédés.

Un risque réel

Sur ces quelque 350 000 personnes qui ne devraient plus pouvoir glisser un bulletin dans une urne, 7 890 ont voté lors de la présidentielle de 2016, et 6 718 l’ont fait lors des élections du Congrès, en 2018. D’après le rapport de la fondation, précise The Daily Signal, il existe un réel risque de fraude électorale aux Etats-Unis, et celle-ci pourrait avec un impact déterminant dans le cadre d’une élection aux résultats serrés. »