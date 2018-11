Assistants vocaux : un espion dans votre salon

Nous serions à la veille d’une déferlante… Google avec Home, Amazon et Apple qui viennent de sortir Echo et Homepod. Les assistants vocaux qui se sont vendus à 250 000 exemplaires l’année dernière en France vont révolutionner notre manière de consommer pour les courses du quotidien, la musique, les infos, etc. Les géants d’internet se livrent une course de vitesse pour être les plus efficaces et les plus rapides sur cette nouvelle technologie qui va peut-être bouleversée notre relation au monde digital. Aux États-Unis, un foyer sur cinq est déjà équipé d’un assistant vocal. Au-delà de ce nouveau produit et des nouveaux services qui y sont associés, se pose une question centrale : les assistants vocaux vont-ils nous écouter et exploiter tout ce qu’ils entendent chez nous ?

Source : “Tout Compte Fait”, France 2.