L’Aide médicale d’État dans le viseur

L’Aide médicale d’État est une prestation sociale destinée à aider les étrangers en situation irrégulière à se soigner. Pour cadrer encore un peu plus les choses, le gouvernement a décidé de limiter la durée des droits de l’AME de 12 à 6 mois après l’expiration d’un titre de séjour ou le rejet d’une demande d’asile. Les actes médicaux considérés comme non-urgents seront désormais validés au préalable par la sécurité sociale et ne seront plus remboursés d’office :