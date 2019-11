Simone Wapler présente “La rage de l’impôt” (ENTRETIEN)

C’est le nouveau livre choc de Simone Wapler qui s’adresse à tous ceux qui demandent aux élus : « Qu’est-ce que vous faites du pognon ? » Impôt sur le revenu, CSG, CRDS, IRPP, TVA, TICPE, taxe sur les produits pétroliers et énergétiques, ISF ou IFI, cet ouvrage amène à comprendre la finalité de nos impôts et comment fonctionne leur redistribution. Ingénieure de formation et journaliste financière, elle est notamment l’auteure de « Pourquoi la France va faire faillite ». Entretien mené par yannick Urrien pour la radio Kernews :

« La rage de l’impôt. Matraquage, révolte fiscale : comment y remédier » de Simone Wapler est publié chez Larousse.