Benoît (Gilet Jaune de Paris) au sujet de Macron : « Pour lâcher du lest, les mecs n’ont qu’une chose à faire, c’est dire : “Écoutez, on a merdé, on s’en va”. C’est ce qui se passerait dans tout système à peu près cohérent ! »

Source : RT, dimanche 5 janvier 2019