Gérard Collomb annonce la création de 10 000 postes de policiers et gendarmes

Le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb s’est exprimé ce jeudi dans le grand amphithéâtre de l’École militaire, devant 500 policiers et gendarmes, pour dévoiler les contours de sa “police de sécurité du quotidien”. Il s’agissait d’une promesse de campagne d’Emmanuel Macron. “Nous allons créer 10 000 postes” entre 2018 et 2022, a expliqué le ministre avant de marteler: “Oui, nous voulons qu’il y ait plus de policiers et plus de gendarmes, parce que c’est nécessaire aujourd’hui dans notre société.”