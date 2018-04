1998-2018 : Vingt après le séisme qui a fracturé la droite au Conseil régional

Mars 1998. Un marqueur important de l’histoire régionale : Charles Millon est réelu président de région avec l’apport des voix du Front National. Un séisme politique qui va fracturer la droite. Vingt ans après, retour sur cet épisode controversé avec les acteurs politiques de l’époque. Mais que s’est-il donc passé exactement entre Charles Millon et Bruno Gollnisch, numéro 2 du FN, en mars 1998 ? Ont-ils scellé un pacte secret ? S’agissait-il d’un ballon d’essai pour évaluer la faisabilité d’une alliance nationale ? Était-ce un coup de poker de Charles Millon pour rallier des élus à sa cause ? Vingt ans plus tard, les journalistes Sylvie Cozzolino et Thierry Swiderski reviennent (de façon partiale, ils n’hésitent notamment pas à parler de “parti extrémiste” à propos du Front National) pour France 3 Rhône-Alpes sur cet épisode controversé, vécu comme un traumatisme collectif. Ils ont cherché à connaître la nature précise du rapprochement entre les deux hommes :