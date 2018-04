Robert Ménard : Arte se penche sur sa gestion de Béziers, attention reportage orienté !

“Populiste, conservateur, réactionnaire” : ce sont les propres mots de Robert Ménard, lorsqu’on lui demande de parler de lui et de sa politique. Il y a presque quatre ans, il a été élu à la mairie de Béziers grâce aux voix du Front National. Depuis, il n’en finit plus de choquer, de provoquer et de déclencher des polémiques. Les Biterrois, en tous cas, lui ont confié leur destin… À Béziers, Robert Ménard avait promis une révolution municipale. Depuis le début de son mandat, il a commencé à rénover le centre-ville, passé des arrêts municipaux contre l’ouverture de restaurants communautaires, imposé sa crèche de Noël et fait doubler les effectifs de sa police municipale – qu’il a aussi armée. Pendant dix jours, dans sa ville, “ARTE Regards” tente de comprendre ses motivations, sa vision du monde, rencontrant ses partisans comme ses détracteurs. Reportage (orienté) de David Muntaner diffusé le 3 avril dernier sur Arte :