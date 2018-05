Un auditeur estime qu’il n’y a rien de « méchant » ni d’« indigne » dans les propos de Donald Trump sur le Bataclan et le port d’arme, et dénonce le deux poids deux mesures entre cette polémique et l’absence de réaction après les propos antisémites du président palestinien Mahmoud Abbas :

Source : RMC, 7 mai 2018, 9h12