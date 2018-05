Melania Trump présente son programme de protection de l’enfance

La discrète First Lady a présenté ce lundi à la Maison-Blanche un programme de protection de l’enfance. “En tant que mère et que Première Dame, je m’inquiète du fait que dans un monde connecté en permanence, où tout va très vite, les enfants peuvent être moins préparés pour exprimer ou gérer leurs émotions, et se tournent souvent vers des comportements addictifs ou destructeurs, comme le bizutage, la consommation de drogues, ou même le suicide, a-t-elle discuté. Je pense vraiment qu’en tant qu’adultes, nous pouvons et nous devons faire de notre mieux pour éduquer nos enfants sur l’importance d’une vie saine et équilibrée.”