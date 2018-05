Paris : les forces de l’ordre repoussent les cheminots de Montparnasse

Paris, lundi 7 mai 2018. Après s’être rassemblés sur la place Vauban, les cheminots SUD Rail et FO ont convergé vers la gare Montparnasse pour y rejoindre des étudiants d’extrême gauche. Ils ont pu s’enfoncer de quelques mètres dans la gare avant d’en être sortis par les forces de l’ordre à coups de matraques et de lacrymogène. Après des prises de parole ils ont entamé un « tour des gares » en se rendant à la gare de l’Est et à la gare du Nord :