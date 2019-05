Suite au mouvement de contestation sans précédent qu’a connu la France avec les Gilets Jaunes, Emmanuel Macron a organisé un “grand débat national” au terme duquel il a prononcé un discours. Pierre et l’équipe du Média pour tous sont allés demander l’avis des toulousains concernant ce discours, et plus généralement sur la politique de Macron… Des avis pris au hasard qui tranchent avec ce que l’on voit à la télévision !