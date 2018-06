Biocarburants : les raffineries bientôt bloquées par les agriculteurs ?

Deux puissants syndicats, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs prévoient de bloquer des raffineries et des dépôts à travers tout le pays à partir du 10 juin prochain. Ils veulent notamment dénoncer les importations d’huile de palme et d’éthanol. “Ça viendra concurrencer directement l’huile de colza. De plus, ça amène une production qui ne répond à aucune norme. On demande aujourd’hui aux agriculteurs français de cultiver d’une manière respectueuse de l’environnement. Et de l’autre côté, on va importer de l’huile de palme qui vient de l’autre bout du monde et qui engendre de la déforestation en Asie du sud”, déplore Florian Barge, de la Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux :