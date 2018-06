Vincent Lapierre VS la direction parano et sectaire de l’UPR

Le 27 mai 2018 avait lieu dans le 11ème arrondissement de Paris l’ouverture du local de l’Union Populaire Républicaine – le parti dont François Asselineau est le Président – qui a obtenu 0,9 % des suffrages aux dernière présidentielles en faisant du « Frexit » son cheval de bataille. Se présentait donc à Vincent Lapierre et son équipe une occasion en or de rencontrer les adhérents et les sympathisants de ce mouvement très actif sur Internet… et peut-être même d’échanger quelques mots avec François Asselineau lui-même ? C’était sans compter sur le bureau national de l’UPR, qui veillait au grain pour que cette rencontre ne puisse avoir lieu…