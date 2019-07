Propagande de l’État Islamique : « après la conviction du djihad, celle des attentats » (VIDÉO)

Si le proto-État Islamique a perdu la guerre militaire en Irak et en Syrie, il aurait bel et bien gagné celle des mots et de la communication. Aya Mcheimeche a étudié la production média des dirigeants de Daesh, principalement « leurs vidéos gores et leurs revues subtiles voire poétiques » et livre à Sputnik son analyse. Comment l’État Islamique a-t-il remporté la guerre de la communication ? C’est le sous-titre de l’ouvrage d’Aya Mcheimeche, intitulé Armes 2.0 : le pouvoir des mots. Ce petit livre, paru en février dernier chez V.A. Éditions, est une étude approfondie de la production média de l’État Islamique. Analyste en Relations Internationales, Aya Mcheimeche a scruté chaque détail de la propagande de Daesh :