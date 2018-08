Canada : dans la confusion la plus totale, Justin Trudeau souhaite une joyeuse « gay pride » à Allah ! (VIDÉO)

Lors d’un défilé LGBT à Toronto, Justin Trudeau a été pris en plein délire idéologique où il mélange islam politique et propagande LGBT :

Traduction de la vidéo;

– Il s’agit d’inclure tout le monde et c’est pourquoi aujourd’hui en ce jour de « *l’iftar » il me fait plaisir de souhaiter un « pride *moubarak » à tout le monde, ainsi à ceux qui célèbrent la foi musulmane.

– Il s’agit de la manière dont on célèbre toutes les couches des différentes identités qui font du Canada quelque chose d’extraordinaire et fort, et aujourd’hui nous célébrons toute la communauté LGBTQ2.

– Merci beaucoup tout l’monde!

– Joyeux « gay pride » à tout l’monde!

– Joyeux « gay pride » à Allah!

*L’iftar (Al Fatr) : Le terme arabe francisé iftar est proche de fitr (dans Aïd el-Fitr, la fête qui marque la fin du mois de ramadan), avec le sens de « rupture du jeûne ».

*Moubarak : De l’arabe, Moubarak signifie à peu près « qu’il soit bon pour vous » ou « que Dieu bénisse ».

