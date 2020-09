Port du masque en extérieur : « Ce n’est pas une décision scientifique, mais politique » (Me Fabrice Di Vizio)

Entretien ce 3 septembre 2020 sur RT France avec Fabrice Di Vizio, représentant du collectif C10. L’obligation du port du masque dans l’espace public sera bientôt assouplie dans le Bas-Rhin, le tribunal administratif de Strasbourg ayant ordonné à la préfète de modifier son arrêté. La mesure était entrée en vigueur le 28 août dernier pour les 13 plus grandes communes du département. Le juge estime qu’elle constitue « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ». L’obligation de porter un masque partout et à tout moment a été jugée « trop générale » et « disproportionnée ». La préfecture du Bas-Rhin, qui n’a pas fait appel de la décision, a jusqu’au 7 septembre pour revoir sa copie :