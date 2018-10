Éric Zemmour : “Quand on aime l’autre plus que soi, on se tue”

Éric Zemmour fait l’objet d’une chasse à l’homme dont la violence et l’abjection dépassent l’entendement. Le prétexte de la polémique relevant de la comédie, il est inutile d’y revenir. En revanche, la haine que les quelques mots de l’écrivain et journaliste ont libérée est révélatrice du climat de proto-guerre civile qui règne dans ce pays. On voit, coalisés, les dominants de la pensée unique et les immigrés mal assimilés attaquer comme un seul homme. L’auteur de Destin Français est, heureusement, bien au-delà de ces questions. Le mensuel L’Incorrect l’a rencontré et interrogé dans son dernier numéro sur la France, Bonaparte, Clovis, Saint Louis, la royauté davidique, l’Europe… Éric Zemmour vaut mieux qu’une chasse à l’homme. Écoutons-le :