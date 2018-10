Libérez les militants de Génération identitaire, inculpez les responsables de SOS Méditerranée

Communiqué. “Dans la journée du 5 octobre, à Marseille, des militants de Génération Identitaire ont occupé, sans violence, sans provoquer la moindre blessure, les locaux de SOS Méditerranée, association qui pilote les opérations du trop célèbre navire Aquarius.

La complicité de cette ONG avec des passeurs et des trafiquants d’êtres humains n’est plus à démontrer. Les bénéfices indécents de cette association sont une preuve supplémentaire que derrière un faux discours humanitaire se cachent de sordides intérêts financiers. En 2017 SOS Méditerranée disposait d’un budget colossal, de 3261000 euros…

Aujourd’hui, privé de tout pavillon légal, l’Aquarius doit être mis hors d’état de nuire immédiatement.

Mais, alors que l’Etat français fait preuve d’une complaisance scandaleuse avec les casseurs gauchistes, quand ils vandalisent les centre-ville ou agressent les étudiants en bloquant les universités, le procureur de Marseille, après avoir décidé d’arrêter 22 militants de Génération Identitaire, a décidé de les mettre 48 heures en garde à vue, avant sans doute de les présenter à un juge.

Ce régime de plus en plus discrédité osera-t-il jeter en prison de jeunes militants qui, courageusement, défendent l’intégrité des frontières de leur pays et refusent l’invasion migratoire organisée par les ONG et les trafiquants.

Résistance républicaineet Riposte laïquedemandent la libération immédiate des 22 militants de Génération Identitaireet sont prêts à appeler les Français à se mobiliser, comme à l’occasion du concert de l’islamiste Médine au Bataclan, pour mettre en échec le nouveau déni de justice qui se prépare.”

Paris, le 6 octobre 2018

Pierre Cassen et Christine Tasin