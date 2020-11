Caroline Fourest revient sur le choc Trump-Biden et livre son analyse sur les erreurs de la gauche (VIDÉO)

Face à Robert Ménard, maire de Béziers, et Gérard Miller, psychanalyste et éditorialiste à LCI, Caroline Fourest, journaliste, essayiste et réalisatrice, revient sur l’élection présidentielle américaine et le choc entre Donald Trump et Joe Biden, et livre son analyse sur les dérives et les erreurs de la gauche : “Le jour où il y aura une gauche qui s’adressera aux ouvriers, qui luttera réellement contre les discriminations et les inégalités sans être dans le déni sur les questions de laïcité et de sécurité, cette gauche-là, elle a un boulevard.”