La boulette d’Anne-Claire Coudray dans le 20h de TF1 : « Il a fumé la moquette notre ami ? » (à propos de Donald Trump ?)

C’est une édition du JT de 20H centrée sur l’issue de l’élection présidentielle américaine qu’a présenté Anne-Claire Coudray ce samedi 7 novembre 2020 sur TF1. Mais une erreur technique lui a fait commettre une boulette en direct à la fin du journal ! En effet, alors qu’elle venait de souhaiter une bonne soirée aux téléspectateurs, le JT se terminait sur des images d’une foule d’américains faisant la fête dans la rue. Sauf que le micro d’Anne-Claire Coudray n’était pas coupé, et les téléspectateurs ont pu l’entendre dire « Il a fumé la moquette notre ami ? ». On n’a pas eu le temps de savoir de qui elle parlait, mais on imagine qu’il s’agissait certainement de Donald Trump :