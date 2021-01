Covid-19 : la fronde des parents anti-masques

Inaïa, 7 ans, est en CE1 mais elle ne va plus à l’école en raison de l’obligation du port du masque.

« Je n’arrivais pas à respirer, ça m’étouffait », se plaint la fillette. Scolarisée en Seine-et-Marne, Inaïa a réussi à convaincre sa mère de lui faire classe à la maison. « Je voulais trouver une solution, je ne voulais pas tout de suite la placer en instruction en famille, regrette sa maman, mais le directeur était complètement fermé. C’était le protocole et rien d’autre. »

L’association Enfance et Libertés demande l’annulation de la mention obligatoire du port du masque à l’école. Pour les associations de parents d’élèves, le port du masque perturbe l’éducation des plus jeunes. Le collectif compte plus de 40.000 parents d’élèves opposés au port du masque à l’école :

