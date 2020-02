Initier les enfants au tir, une idée stupide, Marine ? (Pierre Cassen)

Pierre Cassen revient sur la polémique suscitée par le conseiller régional Christophe Marécaux, qui avait suggéré d’initier les enfants au tir, contre les menaces présentes et futures des islamistes. Lynché par les médias, il a été également désavoué par la présidente du RN, Marine Le Pen, qui a considéré l’idée “stupide et dangereuse”. Et pourtant, en approfondissant…