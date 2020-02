Le mec est Black, il écume plateaux radios et télés à longueur de journée et ose venir dire qu’il n’y voit que des Blancs !

C’est comme si j’étais une bête de télé au Togo et que je me plaignais de n’y voir que des Blacks.

Faudra bientôt s’excuser d’être Blanc en France.

Dingue.

— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) February 8, 2020