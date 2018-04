Hongrie : Viktor Orban remporte ses 3e législatives avec 4 points de plus qu’il y a quatre ans

Le dirigeant national-conservateur Viktor Orban, icône des droites populistes européennes, a remporté dimanche ses troisièmes législatives d’affilée en Hongrie, s’assurant une confortable majorité et assommant une opposition divisée, selon des résultats partiels.

Le parti Fidesz de M. Orban recueillait 48,9% des voix après le dépouillement de plus de 95% des bulletins, selon le Bureau national électoral, un score supérieur de quatre points à celui réalisé il y a quatre ans, et qui doit permettre à M. Orban de décrocher une nouvelle fois une majorité des deux-tiers au Parlement, comme en 2010 et en 2014.

La mobilisation des électeurs a frôlé des records, certains bureaux de vote sont restés ouverts trois heures au-delà du délai prévu, alimentant les spéculations sur un possible coup de théâtre. Et Viktor Orban, chemise blanche sous veste noire, est apparu soulagé à l’annonce des résultats.

“C’est une victoire historique qui nous offre la possibilité de continuer à nous défendre et de défendre la Hongrie”, a déclaré le dirigeant de 54 ans, devant une foule de militants en liesse rassemblés au bord du Danube et habillés aux couleurs orange de son parti.

Premier parti d’opposition, le Jobbik, qui a entrepris de recentrer son image, n’a pas réussi à améliorer son score d’il y a quatre ans, et doit se contenter de 19,8% des suffrages.

Source : AFP