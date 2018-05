Accusé de violences par des femmes, le procureur anti-Trump de New York démissionne

« Il était l’une des voix qui s’étaient élevées contre les agressions sexuelles. Eric Schneiderman, le procureur de l’État de New York, a annoncé sa démission. En cause, la publication de plusieurs témoignages d’anciennes concubines dans le New Yorker. Elles l’accusent de violences et de menaces. Un coup de théâtre pour ce démocrate grand opposant à Donald Trump. Il s’était érigé en relais judiciaire du mouvement “Me Too” contre le harcèlement sexuel après l’affaire Weinstein. »

France 2, mardi 8 mai 2018, 8h05