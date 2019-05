Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, député de l’Essonne, est l’invité politique de l’Info avec Stéphanie De Muru, sur RT France, ce 8 mai. Il s’exprime sur l’Union européenne, « totalement sous la main-mise des Américains et des Chinois », et sur les différences entre les propositions de son parti pour les élections européennes et celles du Rassemblement national :