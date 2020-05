Hommage à Madame Jérôme Lejeune : un combat pour la Vie (ENTRETIEN)

Il y a tout juste un an, TV Libertés recevait Birthe Lejeune, vice-présidente de la Fondation Jérôme Lejeune, membre de l’Académie pontificale pour la vie, membre du Conseil pontifical pour la santé, chevalier de la Légion d’honneur, qui est décédée le mercredi 6 mai des suites d’une grave maladie.

Épouse du Pr Jérôme Lejeune, elle était l’artisan et l’âme de la maison depuis plus de 25 ans. Infatigable, généreuse et assidue, elle participait activement à la vie de la Fondation jusqu’au jour de ses 92 ans, fêtés le 3 février dernier. Son charisme, son dévouement et sa complicité avec chacun des visages de la Fondation, salariés des plus anciens aux plus jeunes, bénévoles permanents ou occasionnels, lui donnaient une place à part. Avec l’autorité de son expérience et l’affection de son grand cœur, elle était une référence et un exemple.

Ambassadrice inlassable et exigeante des trois missions « chercher – soigner – défendre », elle a contribué de manière décisive à prolonger l’engagement du Pr Jérôme Lejeune au service des personnes touchées par un retard mental et plus spécialement de celles porteuses de la trisomie 21, en France mais aussi dans de nombreux pays tels que les USA, l’Espagne, l’Italie, l’Argentine, le Liban :