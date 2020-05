Émile Duport :

“Pour le jeune militant agité que j’étais, Madame Lejeune a été un signe d’espérance, de sagesse et de persévérance.

J’ai écris cette chanson il y a quelque jours pour remercier le ciel pour son existence et tout le bien qu’elle continuera de faire depuis là haut.

En revoir Mamé et que la Vie Soit !”