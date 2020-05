Incompétence, conflits d’intérêts, mensonges : Joachim Son-Forget VS le Gouvernement sur la gestion de la crise sanitaire (ENTRETIEN)

Incompétence, conflits d’intérêts, mensonges : Joachim Son-Forget VS le Gouvernement sur la gestion de la crise sanitaire (ENTRETIEN)

Depuis plus de trois mois, le gouvernement fait une démonstration quotidienne de son incapacité à gérer la crise. Entre les mensonges sur les masques portés par Sibeth N’Diaye, les contradictions entre le premier ministre et le président, et les conflits d’intérêts des experts du conseil scientifique, tout semble avoir été fait à l’envers. Joachim Son-Forget, député mais aussi médecin radiologue revient sur ces mois d’action à rebours du bon sens pour lutter contre le Covid-19 :

Source : TV Libertés