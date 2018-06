Michel Biero (Lidl) : « La loi alimentation profitera aux distributeurs plus qu’aux agriculteurs »

Le co-dirigeant et responsable des achats de Lidl, Michel Biero, a répondu aux questions de l’émission « L’Invité des Échos ». Interview réalisée par Olivier Harmant. La loi sur l’alimentation et l’agriculture a été adoptée il y a une semaine par l’Assemblée nationale. Le texte contient plusieurs mesures touchant le secteur de la grande distribution, comme un encadrement des promotions ou un relèvement des seuils de revente à perte. Lors de l’émission, Michel Biero estime que le gouvernement n’est pas allé suffisamment loin : « En quoi cette remontée du seuil de revente à perte va profiter aux agriculteurs ? Personne ne peut me l’expliquer… »