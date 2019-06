Rome : un immigré nigérian agresse deux personnes, Matteo Salvini promet son expulsion (VIDÉO)

Le violent passage à tabac d’un homme distribuant des prospectus dans un hôpital de Rome a été enregistré par les caméras de surveillance. L’auteur de l’agression, un Nigérian, devra répondre de tentative de meurtre. Il a attaqué une autre personne à la gare Termini : une femme de 37 ans. La victime a été giflée. Le ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini, a promis que le Nigérian serait expulsé : « Comme promis, et grâce à la police, le migrant nigérian violent qui avait donné des coups de pied et de poing à un infirmier à Rome a déjà été appréhendé et sera rapidement et définitivement expulsé »