Les agressions envers les forces de l’ordre en forte hausse depuis deux ans

Gendarmes et policiers sont de plus en plus agressés dans l’exercice de leurs fonctions. Selon une étude de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, publiée en octobre 2017, 14 agents avaient été tués en 2015, contre 26 en 2016. C’est le cas des deux agents Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider, un couple de policiers, assassinés en 2016 à Magnanville. Côté blessés par contre c’est plutôt stable, 18 700 en 2016. En 2016, une voiture de police avait été incendiée Quai de Valmy à Paris. La défiance est toujours là, et les agents redoutent une montée supplémentaires des violences :