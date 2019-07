Service national universel : la parole aux petites natures traumatisées par quinze jours d’uniforme… (VIDÉO)

” “Il ont fait une soirée et ils ont réveillé tout le monde avec une alarme incendie. Ils ont jeté des fumigènes et ont simulé une fusillade”. L’encadrant précise que plusieurs jeunes ont “perdu connaissance”, d’autres “ont fait des malaises et crises de panique”. Selon Angélique, une fille de sa chambre a même fait “une crise d’épilepsie” et elle explique aussi que “des personnes ont fait des malaises”. Les jeunes auraient aussi subi de petites humiliations d’un cadre “particulier”. “Il faisait peur a tout le monde”, affirme Antoine.”